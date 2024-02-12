Взяли в плен более 20 россиян: кадры плодотворной работы ВСУ в операционной зоне ОСГВ "Таврия"

Украинские военные продолжают активно работать на фронте, нанося значительный ущерб оккупантам. Плодотворно поработали наши защитники в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

В частности, там украинские военные взяли в плен около 20 россиян. Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны.

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ВСУ взяли в плен более 20 россиян

Собеседники рассказали, что половину из пленных россиян наши военные взяли на Запорожском направлении. Как оказалось, это были военные 71 мотострелкового полка армии страны-агрессора.

Наши защитники отметили, что эти оккупанты участвуют в так называемых "мясных штурмах" позиций Сил обороны. Однако теперь они решили, что жизнь все же важнее и сдались в украинский плен.

Они просто послушно идут друг за другом навстречу своей судьбе. В этом случае их судьбой стал плен,

– сказали собеседники.

На видео, которое предоставили 24 Каналу военные, можно увидеть допрос военнопленных оккупантов. Россияне говорили, что, мол, все трое они водители, а ехали на фронт, чтобы завезти штурмовую группу и вернуться.

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В конце концов, по словам россиян, один из их автомобилей застрял, поэтому им пришлось толкать его. По ним в конце концов начали вести огонь, после чего они пытались выехать, но им это не удалось.

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