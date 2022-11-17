Достанут оккупантов из-под земли: ВСУ уже контролируют территорию рядом с Крымом

Российские военные под давлением ВСУ сбежали с правого берега Херсонщины ближе к оккупированному Крыму. Однако и там оккупантов догнал огневой контроль ВСУ.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он подтвердил, что ВСУ вышли на побережье Днепра.

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ВСУ пытаются поражать россиян на максимальной дальности

Как сказал Алексей Громов, это позволяет нашим военным контролировать приближенную к Крыму территорию. Он подчеркнул, что украинские воины пытаются поражать россиян на максимальной дальности.

Воины-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия,

– ответил Громов на вопрос о контроле сухопутного коридора в Крым.

ВСУ освободили Херсон: как это повлияет на войну

Украинские военные с начала сентября предпринимали контрнаступательные действия в Херсонской области. В результате 11 ноября наши воины освободили Херсон и правый берег Херсонщины. Кроме того, ВСУ выбили оккупантов из Николаевской области.

На Юге в рамках контрнаступательной операции уже удалось освободить 198 населенных пунктов. Если говорить о площади, то российских захватчиков прогнали с 5580 квадратных километров территории нашей страны.

Благодаря освобождению правобережья Херсона украинские военные приблизились к оккупированному Крыму. Теперь на территорию оккупированного полуострова достают HIMARS, которых страшно боятся в Кремле.

Как сказал советник главы ОП Алексей Арестович, ВСУ могут бить по складам, по местам хранения топлива, по командным пунктам. Кроме Крыма, по словам Арестовича, для Украины открываются и другие возможности.

В сети распространяются сообщения о том, что оккупанты полностью убегают с левого берега Днепра. Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что ВСУ отрабатывают по оставшимся на Левобережье оккупантам.

В то же время, как сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, россияне строят оборонительные фортификационные сооружения на админгранице с Крымом.

В Генштабе информировали, что противник после отступления с правобережной части Херсона восстанавливает свои войска и боеспособность. Подразделения, которые можно использовать в боях, оккупанты перебрасывают на другие направления.

Обратите внимание – как работают ВСУ на Левом берегу Днепра: смотрите видео