Удачная "охота": ВСУ мощно уничтожили 8 пунктов управления и 13 сосредоточений "живой силы"

На сегодняшний день вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Важно На Таврическом направлении наши защитники мощно уничтожили почти роту оккупантов
ВСУ мощно уничтожают оккупантов
Вечером 11 мая в Генштабе сообщили, что наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
К тому же в течение этих суток украинские защитники уничтожили 7 вражеских БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 8 пунктов управления,
- 13 районов сосредоточения живой силы,
- 1 склад боеприпасов,
- 1 состав горюче-смазочных материалов,
- 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- 1 средство противовоздушной обороны,
- 2 важных цели врага.
Какая ситуация на фронтеНа Волынском и Полесском направлениях
признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.На Северском и Слобожанском направлениях
в течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочков, Тыхе, и Большой Бурлук в Харьковской области.На Купянском направлении
в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.На Лиманском направлении
в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирне. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.На Бахмутском направлении
противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.На Авдеевском направлении
противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.На Марьинском направлении
подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Остро, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.На Шахтерском направлении
в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.На Запорожском и Херсонском направлениях
противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомыс. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времьевка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 11 мая враг потерял уже 196 920 своих солдат. Только за прошедшие сутки статистику пополнили 610 бойцов противника. Потери в технике:
- танков – 3 740;
- боевых бронированных машин – 7287;
- артиллерийских систем – 3053;
- РСЗО – 557;
- средств ПВО – 310;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2627;
- крылатых ракет – 970;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5984;
- специальной техники – 391.