Удачная "охота": ВСУ мощно уничтожили 8 пунктов управления и 13 сосредоточений "живой силы"

Российский враг продолжает наносить удары по Украине. Однако за сутки наши защитники удачно ликвидировали районы сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

На сегодняшний день вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Важно На Таврическом направлении наши защитники мощно уничтожили почти роту оккупантов

ВСУ мощно уничтожают оккупантов

Вечером 11 мая в Генштабе сообщили, что наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

К тому же в течение этих суток украинские защитники уничтожили 7 вражеских БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

8 пунктов управления,

13 районов сосредоточения живой силы,

1 склад боеприпасов,

1 состав горюче-смазочных материалов,

5 артиллерийских подразделений на огневых позициях,

1 средство противовоздушной обороны,

2 важных цели врага.

Какая ситуация на фронте

Актуальные потери россиян на фронте

признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.в течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочков, Тыхе, и Большой Бурлук в Харьковской области.в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирне. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Остро, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомыс. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времьевка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

По состоянию на 11 мая враг потерял уже 196 920 своих солдат. Только за прошедшие сутки статистику пополнили 610 бойцов противника. Потери в технике: