Потери России могут быть значительно больше: в ВСУ рассказали детали статистики

17 февраля 2023, 18:54
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Потери российской армии в войне против Украины могут быть значительно больше, чем те, о которых отчитывается Генштаб ВСУ. Украинский Генштаб предоставляет приблизительные данные, однако не точные.

Данные о потерях России в войне в эфире телемарафона прокомментировал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, пишет 24 Канал.

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Россияне не эвакуируют своих раненых

По его словам, потери России могут быть значительно выше, чем в официальных данных, ведь россияне фактически не эвакуируют своих раненых. Поэтому большинство раненых оккупантов умирает.

Данные, которые подаются, это приближенные к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену,
– объяснил Дмитрашковский.

Также он добавил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных.

Россия несет бешеные потери: что известно

  • По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 359 день войны Россия уже потеряла 141 260 военных в Украине. Только за минувшие сутки было уничтожено еще 800 окупантов. В то же время, Генштаба ВСУ не приводит данные относительно раненых оккупантов.
  • В разведке Британии 12 февраля сообщили, что за последние 2 недели Россия могла понести наибольшие потери в войне. Средний показатель потерь России за последние 7 дней составил 824 жертвы в день. Это в четыре раза больше, чем в июне-июле 2022 года.
  • Эту информацию подтверждал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
  • Безумные потери России совпали по дате с анонсированным большим наступлением российских военных. Оккупанты бросили в бой большое количество военных на Востоке, однако не могут прорвать оборону украинских защитников.
  • Наибольшие потери Россия несет на Донбассе, в частности под Бахмутом и Угледаром. В ВСУ информировали, что каждые сутки там погибает до сотни оккупантов.

Автор: Михайло Гема