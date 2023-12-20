Вторая атака дронами на Киев подряд: все "Шахеды" удалось сбить

В КМВА прокомментировали недавнюю атаку дронами-камикадзе на столице. Там рассказали об успехах нашей ПВО.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что во время атаки "Шахедами" наша ПВО сбила все дроны. Их поразили еще на подлете в столицу.

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Что известно об атаке на Киев

В ночь с 19 на 20 декабря Россия выпустила в сторону столицы ударные БПЛА.

БпЛА, по предварительной информации типа Shahed, заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области,

– пояснил Попко.

По его словам, наша ПВО уничтожила эти дроны еще на подлете к Киеву. Глава КМВА отметил, что информацию о количестве вражеских БПЛА и их типах следует ожидать в отчетах Воздушных сил.

Попко также заявил, что это уже пятая атака России на Киев в декабре. Причем страна-агрессорка второй раз подряд терроризирует в этом месяце столицу дронами.

Глава КМВА поблагодарил нашу ПВО за работу. Он призвал украинцев беречь себя, поддерживать ВСУ и помогать армии.