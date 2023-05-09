"Подвиг" дедов: что смогли повторить россияне в Украине?

Когда десятилетиями россияне кричали "можем повторить" и пугали мир "второй армией", мы не представили, что наследовать соседи собрались не героизм и отвагу, а многочисленные международные преступления. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Солдат-насильник

В Трептов-парке в Берлине возвышается памятник. Местные называют его солдатом-насильником. Однако в России он известен как освободитель. Спустя 78 лет стратегия российского освобождения остается неизменной: широкомасштабное сексуальное насилие, убийства, пытки, расстрел эвакуационных колонн, депортации и разграбления частной собственности.

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За изнасилование во время "освобождения" территорий в СССР было осуждено более 4000 офицеров. Сколько рядовых понесли наказание – неизвестно. Однако остановить своевольное наступление на достоинство и половую свободу удалось лишь в 1947 году, после отделения воинских частей оккупационной армии от гражданского населения.

Британский военный историк Энтони Бивор отмечает, что жертвами сексуального насилия Красной армии только в Германии стали 2 миллиона женщин и девочек в возрасте от 10 до 80 лет. Уровень жестокости, которую проявляли солдаты, достиг разбитых черепов и хребтов. Гражданское население было доведено до массовых самоубийств. Лишь в городке Деммин жертвами таких деяний стали более тысячи женщин. Нередко сексуальное насилие завершалось принудительной беременностью, являющейся отдельным преступлением против человечности. Как следствие – более 300 тысяч детей, родившихся от советских бандитов.

Жертвами сексуального насилия со стороны российских военных в Украине с начала полномасштабного вторжения уже стал 171 человек, что подтверждено. Это как женщины и девочки, так и мужчины и мальчики. Возраст жертв – от 4 до 82 лет.

На каждой из деоккупированных территорий зафиксировано соответствующее преступление, что свидетельствует о его масштабности и систематичности, а значит, перспективы одновременной квалификации как военного преступления, так и преступления против человечности. По оценке социологов, количество пострадавших может составлять до 50% населения на оккупированных территориях.

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Ковры, пеньюары и рояли: топ трофеев по-советски

Разграбление имущества противника было хорошо институционализированным процессом. Уже в августе 1941 года был создан отдел эвакуации штаба Тыла Красной армии. Вывозили все: начиная от военной техники, объектов чужого культурного наследия до предметов роскоши, которыми, по версии воинов, были элементарные бытовые вещи.

В октябре 1945 года Сталин разрешил воровать не только "во благо" родины, но и в личных целях. Дефицит и жажда приводили к падению перегруженных самолетов. Только по официальным отчетам трофейного управления на тот же октябрь 1945 года советские солдаты "эвакуировали" из Германии 60 тысяч роялей и 190 тысяч ковров.

Начиная с 2014 года, россияне украли у украинцев заводы и фабрики, жилье, земельные участки, фото- и видеотехнику, сотни тысяч музейных экспонатов, а также унитазы, микроволновки, все те же ковры и нижнее белье. Параллельно происходит процесс уничтожения собственности.

За год полномасштабного вторжения нанесенный Украине ущерб достигает 144 миллиардов долларов, ежедневно возрастая. Широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно, является военным преступлением.

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Расстрел гуманитарных коридоров

В ходе наступления на Восточную Пруссию на пути Красной армии встала колонна из повозок, фургонов и пеших гражданских немцев, которые, опасаясь возмездия от советских военных, пытались бежать в безопасное место. Это были люди без оружия, не сопротивлявшиеся, с маленькими детьми и скотом, а также бывшие узники нацистских концлагерей.

Советские пехотинцы остановили гражданских и совершили над ними ту расправу, от которой они пытались скрыться: убийства, изнасилование и разрушение собственности.

С момента начала полномасштабного вторжения Россия не гарантирует безопасность "зеленых" коридоров, атакуя маркированные колонны с гражданским населением: село Победа (Киевщина), Пологовский район (Запорожская область), Краматорск, Мариуполь, Ирпень, Херсон и т.д.

Нередко такие действия приводили к гуманитарному кризису, отсутствию доступа к медицинской помощи, продуктам питания, воде. Умышленные нападения на гражданское население, пытающееся эвакуироваться, а также использование голода как метода ведения войны является военным преступлением.

Депортации гражданского населения

Массовые ссылки жителей оккупированных СССР территорий начались еще задолго до 22 июня с захватом советских солдат Западной Украины, Западной Беларуси и государств Балтии. В 1942 году из прифронтовой зоны были депортированы немцы и финны.

В течение 1943 – 1944 годов были массово депортированы крымские татары, калмыки, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, турки-месхетинцы, понтийские греки. Легитимизировать такие действия Сталин стремился через сфабрикованные обвинения в коллаборационизме или в связи с необходимостью "эвакуации". Жертвами таких деяний стали миллионы человек.

Спустя десятилетие политика государства-агрессора не изменилась: она до сих пор производит насильственное изменение демографического состава населения на оккупированной территории. Как результат, только с момента начала полномасштабного вторжения в Россию было депортировано более 2 миллионов взрослого и около 250 тысяч детского населения.

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Сама же Россия утверждает, что вывезла 5 миллионов и 733 тысячи соответственно. Незаконная депортация и принудительное перемещение являются военными преступлениями и преступлениями против человечности, а в отдельных случаях (в частности, насильственная передача украинских детей) – признаки преступления геноцида.

Пиррова победа

Целью Второй мировой войны было не допустить распространение нацистской заразы по всему земному шару. Идеология, предполагавшая расовую дискриминацию, легитимизировала широкомасштабные зверства и стремилась к территориальной экспансии.

Нацизм был уничтожен, но международное сообщество инфицировала не лучшая болячка: "русский мир", который первоначально лелеяла Российская империя, далее адаптировал СССР, и, наконец, агрессивно пытается навязать Россия.

Десятилетиями Россия умалчивала преступления дедов, мифологизируя их подвиги для пропаганды и ведения вооруженных конфликтов как против соседних государств, так и далеко за пределами Европы. Трибунала над победителями не было, ведь эйфория с окончания войны заполонила даже либеральное западное сообщество. Примечательно, что нацистские военные тщательно документировали совершенные советскими солдатами преступления и хотели провести собственный суд (этот Нюрнберг наоборот).

Безнаказанное зло обязательно возрождается. Российские военные повторяют далеко не самые лучшие "подвиги" своих предков, что лишь актуализирует создание специального трибунала по агрессии, привлечению виновных к ответственности в МУС и в национальных судах. Нуждаются в полноценном расследовании и нарушении СССР, ведь военные преступления и преступления против человечности не имеют сроков давности, а жертвы имеют право на восстановление справедливости и надлежащей квалификации совершенных над ними зверств.