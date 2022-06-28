Вторая ракета в Кременчуге попала в предприятие: ранены рабочие

Россияне 27 июня прицельно ударили по Кременчугу Полтавской области. Одна ракета попала в торговый центр, унеся жизни почти 20 человек. Другая – попала в предприятие. К сожалению, есть пострадавшие.

Детали жутких обстрелов рассказали в Офисе Президента, передает 24 канал.

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Куда попала вторая ракета

По данным ОП, вторая ракета попала на территорию одного из предприятий Кременчуга. В результате были уничтожены:

пролет одного из корпусов,

окна во всех постройках предприятия.

Также ракетные обстрелы повредили двухэтажное здание. В общей сложности 2 работника получили травмы. К счастью, жертв нет.

Главное об ударе по ТРЦ

Днем 27 июня российские оккупанты запустили ракеты Х-22 по Кременчугу. Два снаряда российских оккупантов попали в ТРЦ "Амстор". Тогда в здании находились около 1000 посетителей. Сигнал воздушной тревоги предупредил людей об опасности, часть из них стали направляться к выходу. Именно это и сохранило больше жизней.

После удара в "Амсторе" вспыхнул масштабный пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров. По состоянию на утро 28 июня подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 60% от общей площади объекта. К работам от ГСЧС привлечены 440 человек (в том числе 14 психологов) и 70 единиц техники.

Стреляли российские захватчики ракетами X-22 с самолетов с территории Курской области из бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеские самолеты взлетели с аэродрома Шайковка. Аналитикам удалось установить имена россиян, которые могут быть причастны к военному преступлению.

По состоянию на утро 28 июня известно, что количество жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь выросло до 18. В результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали.

Как мир должен отреагировать на обстрел

На убийство россиян гражданских в Кременчуге отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ответом на ракетный удар по ТЦ должно быть увеличение военной поддержки для Украины. Президент Польши отметил, что Россия запустила ракеты по Кременчугу в преддверии саммита Североатлантического альянса.

Россияне тратят сумасшедшие деньги на убийство украинцев

В последние выходные июня враг выпустил по территории Украины от 60 до 80 ракет с территории как России, так и Беларуси. Если посмотреть на этот вопрос с финансовой точки зрения, становится ясно, что россияне готовы тратить сотни миллионов на убийства украинцев.

Следует учитывать, что иногда не удается определить точное количество российских ракет или их вид. Поэтому невозможно подсчитать точную сумму. Для вышеперечисленных расчетов использовали следующие оценки стоимости ракет:

Х-101 – 13 миллионов долларов,

"Калибр" - 6,5 миллиона долларов,

"Искандер" – 3 миллиона долларов,

"Оникс" - 1,25 миллиона долларов,

Х-22 – 1 миллион долларов,

"Точка-У" – 0,3 миллиона долларов.

Детали о ракетном ударе по Кременчугу: смотрите видео