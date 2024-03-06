Стефанчук объяснил, когда состоится второе чтение законопроекта о мобилизации
К законопроекту о мобилизации подали 4195 правок, над которыми продолжается работа. После этого документ будет передан в юридическое управление.
Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Подано 4195 поправок, над которыми в комитете продолжается работа. Как только эту работу завершат, законопроект будет передан в юридическое управление, где будет вычитан, а после этого будет готов для внесения в зал,
– рассказал Стефанчук.
По словам председателя ВР, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс – станет известно после проведения консультации с фракциями и группами, а также будет зависеть от конечной редакции законопроекта, который выйдет из комитета.
"Это будет основой для того, чтобы планировать тайминг прохождения этого законопроекта в парламенте", – пояснил Стефанчук.
Стефанчук надеется на мудрость Комитета
По словам Стефанчука, законопроект по мобилизации требует "мудрого и справедливого решения". Новый документ имеет целью помочь украинским военным давать отпор оккупантам и помешать "некоторым лицам злоупотреблять, обходя обязанность защищать страну".
"Я очень надеюсь, что парламент примет мудрое решение, принимая этот законопроект, который с одной стороны даст возможность помочь нашим военным давать должный отпор этой ужасной российской армии убийц, а с другой стороны даст возможность не злоупотреблять некоторым лицам, обходя свой долг защищать нашу родину", – добавил председатель ВР.
Мобилизация в Украине: актуально
- Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта.
- Также Вениславский рассказал, что мужчины, которые являются военнообязанными и получили инвалидность II и III группы после начала полномасштабной войны, должны будут пройти повторный медицинский осмотр.