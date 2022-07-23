Второй раз за ночь массовые тревоги: "красная" вся Украина, взрывы слышали в Николаеве

Во всех украинских областях объявили о воздушной тревоге. В Николаеве после сирены люди услышали взрывы.

Первоначально, ориентировочно в 04:10 23 июля, тревогу объявили в Харькове. Перед этим тревоги в Украине звучали ориентировочно в 2 часа ночи, тогда была угроза атаки с неба во многих областях.

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Во всех областях объявили о воздушной тревоге

Сирены включили на:

Николаевщине;

Одесщине;

Запорожье;

Днепропетровщине;

Донбасе;

Харьковщине;

Полтавщине;

Сумщине;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Житомирщине;

Черниговщине;

Киевской области и всех других областях.

Только в Луганской области тревога продолжается еще со 2 апреля. На Херсонщине и во временно оккупированном Крыму сирены не раздаются, ведь эти территории временно оккупированы россией.

В Николаеве раздались взрывы

Местные жители услышали взрывы ориентировочно в 04.20 23 июля.

В Николаеве взрывы,

– сообщило Суспільне.

По состоянию на 04:44 23 июля никакие детали украинские власти не предоставили.

Кратко об обстрелах России и Украине

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