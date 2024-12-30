Сергей Лавров прокомментировал вероятность участия России во втором Саммите мира

Первый Саммит мира по войне в Украине состоялся в начале лета в Швейцарии с участием представителей сотни стран. Президент Зеленский неоднократно заявлял о намерении провести второй Саммит мира, на который уже пригласят Россию.

Недавно в МИД рассказали, что Украина завершила подготовку ко второму Саммиту мира, осталось провести дополнительную организационную работу. В ведомстве отметили, что Киев стремится к конкретным результатам, а не просто проведению мероприятия, и ждет объединенную позицию всех стран, передает 24 Канал.

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Будет ли участвовать в Саммите Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью провластному изданию высказался об участии России во втором Саммите мира. Он заявил, что страна-агрессор не планирует участвовать в саммите в "ни одном формате".

Глава вражеского МИД сказал, что, мол, Украина хочет пригласить представителей России только для того, чтобы выдвинуть Москве ультиматум.

Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в "саммите мира", даже если получим приглашение,

– отрезал Лавров.

В начале декабря президент Зеленский заявил, что Киев пригласит Россию на второй Саммит мира. Он добавил, что присутствие страны-агрессора на мероприятии хотят и другие лидеры мира. В то же время политик скептически настроен относительно готовности Москвы участвовать в саммите и вообще ее настроенности на мир. Зеленский уверен, что "Россия сделает все, чтобы отменить Формулу, отменить проведение Саммита и затем отменить свою возможность присутствовать на втором Саммите".