Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, – МИД

Работа над вторым Саммитом мира еще продолжается. Однако Украина уже подготовила все необходимое для встречи со своей стороны.

Об этом заявил во время пресс-конференции спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает 24 Канал. Он также сообщил, что Украина не верит заявлению Лаврова о предложении Франции наладить диалог с Россией по войне без участия Киева.

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Как идет подготовка к саммиту

По словам Тихого, Украина находится в сильной дипломатической позиции, завершив необходимые подготовительные шаги для второго Саммита мира. Однако для успешного проведения и результативности встречи нужна дополнительная организационная работа.

Формула мира остается основой видения справедливого завершения войны, это неизменно,

– подчеркнул представитель МИД.

Киев пытается реализовать все как можно быстрее, но ему нужны результаты, а не "событие ради события". Поэтому сроки, которые озвучивались ранее, были лишь ориентировочными.

Сейчас в мире происходят "тектонические процессы" – в европейских странах, новая администрация в США. Украина предварительно провела все тематические конференции, чтобы согласовать общие позиции.

Что известно о втором Саммите мира

К слову, ранее сообщалось, что второй саммита мира должен был пройти в ноябре. Об этом Владимир Зеленский сказал во время визита во Францию, когда представлял План победы Украины Эмануэлю Макрону.

В то же время западные СМИ писали, что Украина хочет провести второй Саммит мира в декабре этого года, и что на нем хотят видеть представителей России.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что инициированный Украиной саммит должен закончиться конкретным результатом. По словам Зеленского, документ уже готов, и Киев ждет объединенной позиции всех стран, а также отношение Трампа к этому документу после его инаугурации.