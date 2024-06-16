Зеленский объяснил вероятное присутствие России на втором Саммите мира

Владимир Зеленский объяснил, что в случае, если все удастся, то Украина дойдет до второго саммита мира. Президент объяснил, о чем будет свидетельствовать присутствие России на втором саммите.

На пресс-конференции украинский лидер заявил, что на Россию можно давить двумя путями. В частности, говорится о дипломатическом способе и через прочную оборону, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об участии России на следующем Саммите мира

Их присутствие там (на втором Саммите мира – 24 Канал) будет говорить о том, что они хотят мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир...

– объяснил Зеленский.

Он уточнил, что сейчас мы боремся за то, чтобы россиян заставил к миру мир. И для нас главное – результат. То есть окончание войны.

Президент в очередной раз заверил, что Россия и завтра может начать переговоры.

"Что касается переговоров с Россией... Россия завтра может начать с нами переговоры. Не дожидаясь ничего. Если они выйдут из наших законных территорий. Это просто уважение к Уставу ООН", – объяснил Зеленский.

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