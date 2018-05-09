Второй день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки

Величественный Каннский кинофестиваль-2018, который начался вчера, 8 мая, и продлится до 19 мая на Лазурном побережье собирает все больше звезд на красной дорожке.

Так, сегодня перед фотокамерами красной дорожки красуются голливудские актеры, режиссеры, певцы и модели, которые только сегодня прилетели на фестиваль во Францию. Среди гостей можно увидеть таких знаменитостей как Джулианна Мур, Ирину Шейк, Катринел Менгиа, Li Yuchun, Кристофа Вальца, Wang Likun, Ньевес Альварес, Марику Пеллегринелли и многих других известных персон.

Читайте также: Каннский кинофестиваль готовится к открытию

Конкурсная программа Каннского кинофестиваля в самом разгаре, поэтому стоит ожидать появления и других представителей кинематографа и фэшн-индустрии. Можно подметить, что в этом году самыми популярными цветами образов на красной дорожке стали черный и красный.



Модель Ньевес Альварес



Модель Ирина Шейк



Актриса Марика Пеллегринелли

Читайте также: На Каннский кинофестиваль-2018 начали съезжаться звезды: фотообзор



Модель Леоми Андерсон



Модель Кико Мидзухара



Актер Кристоф Вальц и бизнесвумен Caroline Scheufele



Певица Tallia Storm



Актриса Шантель Джеффрис

Читайте также: Украинская ведущая Леся Никитюк дебютировала на Каннском кинофестивале: яркие фото



Актриса Wang Likun



Катринел Менгиа



Джулианн Мур