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Второй день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки

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Каннский фестиваль-2018: фото лучших образов с красной дорожки
Каннский фестиваль-2018: фото лучших образов с красной дорожки / www.gettyimages.in

Величественный Каннский кинофестиваль-2018, который начался вчера, 8 мая, и продлится до 19 мая на Лазурном побережье собирает все больше звезд на красной дорожке.

Так, сегодня перед фотокамерами красной дорожки красуются голливудские актеры, режиссеры, певцы и модели, которые только сегодня прилетели на фестиваль во Францию. Среди гостей можно увидеть таких знаменитостей как Джулианна Мур, Ирину Шейк, Катринел Менгиа, Li Yuchun, Кристофа Вальца, Wang Likun, Ньевес Альварес, Марику Пеллегринелли и многих других известных персон.

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Конкурсная программа Каннского кинофестиваля в самом разгаре, поэтому стоит ожидать появления и других представителей кинематографа и фэшн-индустрии. Можно подметить, что в этом году самыми популярными цветами образов на красной дорожке стали черный и красный.


Модель Ньевес Альварес


Модель Ирина Шейк


Актриса Марика Пеллегринелли

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Модель Леоми Андерсон


Модель Кико Мидзухара


Актер Кристоф Вальц и бизнесвумен Caroline Scheufele


Певица Tallia Storm


Актриса Шантель Джеффрис

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Актриса Wang Likun


Катринел Менгиа


Джулианн Мур


Актриса Луиза Бургуэн

Теги: LifeStyle Мода Каннский кинофестиваль Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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Новости за 9 мая
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