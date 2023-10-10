Напоминает марш Пригожина: почему Израилю не удалось нейтрализовать агрессию ХАМАС сразу

Из-за отсутствия разведывательных данных о подготовке ХАМАС к нападению израильская армия оказалась не готова к атаке боевиков. Однако на этом сходство нынешнего конфликта с войной Судного дня не заканчивается.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, неподготовленность армии и разведки до атаки ХАМАС через некоторое время, вероятно, будут изучать правоохранительные органы Израиля.

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Провал израильской разведки

Вероятно, палестинские боевики даже не надеялись, что смогут войти в израильские города и занять военную базу, захватив технику ЦАХАЛа. Это свидетельствует о колоссальных просчетах, однако к этим вопросам вероятнее всего вернутся после завершения войны.

ХАМАС прорвался на территорию Израиля, и оказалось, что встречать там его некому. Это напоминает марш Пригожина, когда наемники вышли в тыл фронта и оказалось, что российские подразделения там полностью отсутствуют.

– объяснил Зильбер.

Также очень удивляет незнание израильской разведки о планах ХАМАС, ведь среди прочего она первой стала использовать шпионскую программу Pegasus, которая предоставляет доступ к защищенным телефонам.

"Удивительно, что израильские спецслужбы не воспользовались этой программой для того, чтобы получить доступ к телефонам руководителей ХАМАС. Тем более что палестинские боевики готовили эту операцию практически 2 года", – подчеркнул журналист.

Цви Зильбер по просчетам израильского руководства: смотрите видео

Нетаньяху не верил предупреждениям

Также на днях стало известно, что незадолго до атаки ХАМАС Египет предупреждал Израиль о том, что в секторе Газа к чему-то готовятся. Позже СМИ узнали, что это сообщение передал Нетаньяху министр контрразведки Египта. Однако израильский премьер пренебрег этой информацией.

Эта история очень напоминает 1973 год, когда зять второго президента Египта. Ашраф Марван передал Израилю точную дату и время вторжения. Однако это сообщение не дошло до политического руководства.

Прессслужба Нетаньяху отрицала существование предупреждений от Египта. Не знаю, возможно ли в этом случае обвинять премьера (хотя лжи он никогда не сторонился), ведь гипотетические предостережения почти не имели конкретики,

– прокомментировал инсайд Зильбер.

Во всяком случае, даже не учитывая эти предупреждения, понятно то, что израильская разведка в своих расчетах допустила ошибку. В то же время есть вопросы и к израильским военным, которые не сумели предотвратить прорыв диверсионно-разведывательных групп ХАМАС.

Что известно о действиях израильской армии

После двух дней боев на границе с Сектором Газы израильские военные сообщили, что завершили зачистку близлежащих к границе городов от боевиков. По предварительным сообщениям ЦАХАЛ ликвидировал около 1500 бойцов ХАМАС.

В то же время, известно, что теперь армия и правительство готовятся к интервенции на территорию Газы для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Учитывая это, министр обороны Израиля объявил о полной блокаде Сектора, что, по словам Жозепа Борреля, является нарушением международного права.

Если наземная операция Израиля состоится и военным удастся полностью уничтожить ХАМАС, это не станет концом палестино-израильского конфликта. Проблема состоит в том, что на территории Сектора Газа живет около 2 миллионов мусульман, право которых на свою государственность признано ООН. Так или иначе, после завершения войны Тель-Авиву придется искать дипломатическое решение этого долговременного противостояния.

После войны Судного дня правительство Израиля в полном составе ушло в отставку. Не исключено, что то же произойдет и с правительством Нетаньяху