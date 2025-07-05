Военный "Зевс" назвал основную вещь, которая помогла остановить оккупантов в 2022 году

Дмитрий с позывным "Зевс" возглавляет 3 стрелковый батальон 58-й бригады, который воюет на Харьковщине. Воин рассказал, благодаря чему именно удалось сдержать оккупантов в начале вторжения.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала "Зевс" подчеркнул важность единства между армией и народом.

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Секрет успеха в борьбе с россиянами

Весной 2022 года "Зевс" участвовал в боях за Гостомель. Он координировал артиллерийские удары по вражеским позициям.

Дмитрий говорит, что секрет успеха в противостоянии врагу прежде всего заключается в единстве общества и военных.

"Вот мне понравилось в 2022-м году, что в большинстве народ был единый, и каждый из гражданского населения, военных, были как одно целое", – вспомнил воин.

По его мнению, именно единство украинцев помогло остановить наступление и на Киевщине, и на Херсонщине, когда "люди выходили и просто руками останавливали танки".

"Надо просто понимать, что армия и народ – это одно целое", – говорит "Зевс".

Он отмечает, что поддержка гражданских мотивирует военных воевать. Если защитник будет знать, что у него за плечами – народ, который его любит и после возвращения будет встречать как Героя, то у него гораздо выше мотивация бороться.

Также "Зевс" рассказал, что оккупанты имеют хуже морально-психологическое состояние, а их подготовка и напор уменьшились по сравнению с 2022 годом.