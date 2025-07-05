В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу "Зевс" підкреслив важливість єдності між армією та народом.

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Секрет успіху у боротьбі з росіянами

Навесні 2022 року "Зевс" брав участь у боях за Гостомель. Він координував артилерійські удари по ворожих позиціях.

Дмитро каже, що секрет успіху у протистоянні ворогу передусім полягає в єдності суспільства і військових.

"От мені сподобалося у 2022-му році, що в більшості народ був єдиний, і кожен з цивільного населення, військових, були як одне ціле", – пригадав воїн.

На його думку, саме єдність українців допомогла зупинити наступ і на Київщині, і на Херсонщині, коли "люди виходили й просто руками зупиняли танки".

"Треба просто розуміти, що армія і народ – це одне ціле", – каже "Зевс".

Він зазначає, що підтримка цивільних мотивує військових воювати. Якщо захисник знатиме, що у нього за плечима – народ, який його любить і після повернення зустрічатиме як Героя, то в нього набагато вища мотивація боротися.

Також "Зевс" розповів, що окупанти мають гірший морально-психологічний стан, а їхня підготовка та напір зменшилися порівняно з 2022 роком.