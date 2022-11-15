Как ВСУ будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси: впечатляющее видео от Минобороны
Источник:Министерство обороны Украины
Все чаще появляется информация о том, что возможно вторжение со стороны Беларуси. Поэтому Вооруженные Силы Украины активно готовятся к отражению врага.
Соответствующее видео опубликовало Минобороны Украины. На нем можно увидеть, как наши военные будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси.
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Как ВСУ будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси
В Минобороны рассказали, что огневое поражение врага начнется, как только противник пересечет государственную границу. Для защиты и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства.
Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских захватчиков настоящим адом! Защитим Украину от захватчиков! Победим в великой освободительной войне против оккупантов!
– отметили в ведомстве.
Как украинские военные будут отражать атаку врага: смотрите видео
Насколько сейчас велика угроза наступления из Беларуси
- Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обречен, о чем он "прекрасно знает". В то же время обозреватель заверил, что новое вторжение в Украину по этому направлению пока маловероятно.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в составе погранвойск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников.
- Кроме того, на территории республики ужесточились меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.
- Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщал, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси.
- Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал 24 каналу, что Беларусь не сможет вступить в войну.
В Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления из Беларуси: смотрите видео