Это очевидно, – Яковенко сказал, мог ли кто-то повлиять на Путина для вторжения в Украину

В Главном управлении разведки подтвердили информацию, что буквально три-четыре человека с окружения Путина знали о подготовке к полномасштабному вторжению. Среди них был секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, было много разговоров по поводу того, кто знал о том, что Путин планирует вторжение. Скорее всего, Патрушев действительно владел этой информацией.

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Кто может влиять на Путина

Как считает Яковенко, Путин принимает разные решения самостоятельно. Он – диктатор персоналистского типа. Но действительно может подвергаться определенному влиянию.

Относительно влияния Патрушева – сомневаюсь. Думаю, что идейное влияние идет больше от Юрия Ковальчука (российский олигарх – 24 Канал). Ковальчук больше влияет на Путина, чем Патрушев. Хотя у того тоже достаточно близкие отношения с Путиным,

– отметил Яковенко.

Но все может быть и по-другому. Он напомнил, как накануне вторжения было заседание Совбеза России по признанию незаконных формирований на Донбассе. Тогда, правда, именно Патрушев был единственным, кто предложил сначала провести переговоры, а потом уже думать о дальнейших решениях. Путин это отверг.

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Яковенко сомневается в предположениях, что Владимир Путин – марионетка, а действительно всем руководит его окружение.

Знал ли обо всем Патрушев? Наверное, да. Многие не знали. Я уверен, что решение Путин принимал единолично. Все слухи, что Путин – марионетка; что есть "кукловоды"... Думаю, что это не так. Путин – действительно диктатор персоналистского типа. Кто-то может влиять, но решение он принимает сам,

– заметил Яковенко.

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