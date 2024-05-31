Мини-прорыв был под Очеретино: что нужно Украине на фронте, чтобы перейти из обороны в наступление

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что Польша и страны Балтии предусматривают ввод своих войск в Украину, если российская армия сможет прорвать фронт. Эммануэль Макрон также в свое время делал подобные заявления. Однако такая стратегия Запада вызывает много вопросов.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что сам подход понятен, ведь Эммануэль Макрон, а за ним представители меньших государств решили перейти к стратегии двусмысленности, чтобы Россия чувствовала, что Запад может и способен пойти на дальнейшие шаги по усилению поддержки Украины вплоть до отправки своих вооруженных сил – правда, не воевать, а помогать другим образом. Но непонятно, что страны Запада хотели сказать, заявляя "если Россия прорвет фронт", ведь здесь имеется в виду поражение Украины в той или иной степени.

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Чтобы заставить Россию понервничать

Давид Шарп считает, что здесь есть определенное противоречие, ведь непонятно, зачем Западу вводить свои войска и отправлять помощь, когда Украина может фактически потерпеть поражение. И вообще стоит вопрос, что же это будут за войска, ведь до сих пор никто не говорил о возможном введении именно боевых частей в Украину.

То есть сам по себе подход, если Украина потерпит поражение и они введут войска, является немного неправильным, ведь чем помогут эти войска? Но это часть новой стратегии, которую активировал Макрон, – заставлять Россию понервничать сначала на вокальном уровне,

– подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

Сейчас Россия перебрасывает дополнительные бригады с других направлений на Харьковский, и Давид Шарп считает, что Россия продолжает наступательные действия в зависимости от того, насколько у них хватает резервов.

Когда речь идет о прорыве фронта, надо понимать, о чем идет речь. Вот был локальный прорыв под Очеретино, когда российская армия продвинулась на значительную глубину. Но это не прорыв, который вышел на оперативный уровень по своей весомости,

– отметил Давид Шарп.

Поэтому когда западные страны говорят о прорыве фронта и тогда введении войск, подобный подход вызывает вопросы.

Украина имеет возможности для эффективной обороны

Относительно устойчивости фронта, Украина, получив и получая сейчас значительную помощь от США и стран Европы после того, как утвержден американский пакет помощи, имеет возможности для эффективной обороны.

Это не означает, что противник не может где-то продвинуться, ведь такое уже было и, видимо, будет, но для эффективной обороны и предотвращения серьезных прорывов очень многое зависит от Украины.

От вопросов формирования Вооруженных Сил, пополнения численности сил, боевой подготовки, планирования и так далее зависит уровень успешности, но в целом условия для того, чтобы успешно обороняться, Украина сейчас имеет,

– подытожил военный обозреватель.

Запад говорит о введении своих войск в Украину