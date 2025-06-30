"Есть определенный сдвиг": введут ли США "адские" санкции против России
- Сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп может ввести новые санкции против России, но в Конгрессе США сейчас продолжаются каникулы.
- Политолог Игорь Чаленко отметил, что Линдси Грэм активно способствует введению санкций, но не может делать заявления от имени Трампа, поэтому нельзя быть уверенными, что это точно произойдет.
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. Однако в Конгрессе США сейчас продолжаются каникулы.
Линдси Грэм не очень приближен к президенту США и не может делать заявления за Трампа, но делает очень много. Это 24 Каналу отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
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"Нужны конкретные действия. Хотя сильно критиковать Грэма нельзя. Понятно, что он много делает по продвижению санкций. С точки зрения адвокации он действительно очень мощный. Но, к сожалению, он не является непосредственно приближенным к Трампу, поэтому говорить за него он сегодня не может", – сказал политолог.
Однако известно, что во время саммита НАТО, который проходил в Гааге, Трамп и Владимир Зеленский во время встречи обсуждали тему новых санкций против России. Об этом заявлял президент Украины.
Хотя во время разговора Зеленского с Трампом на саммите НАТО в Гааге тоже поднималась тема санкций. Возможно, имеем определенный сдвиг камней, после чего начинает течь вода,
– добавил Чаленко.
Напомним, Дональд Трамп согласовал новые санкции против России. Речь идет о проекте, который инициировал санатор Линдси Грэм, относительно 500% пошлин против покупателей российских энергоресурсов. Законопроект имеет поддержку президента США. Его планируют принять в Конгрессе после традиционного перерыва, который завершится 7 июля. Грэм уверен, что Трамп подпишет документ после его принятия конгрессменами.