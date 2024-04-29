Когда военные должны пройти ВВК: в Минобороны назвали три условия
Источник:Министерство обороны Украины
Военные должны проходить ВВК не только для установления пригодности их для службы. Министерство обороны Украины предусматривает еще три причины для прохождения военно-врачебной комиссии.
Функции военно-врачебной комиссии сосредоточены не только на отборе по состоянию здоровья военных. Есть еще три условия, когда военные должны проходить ВВК, и они связаны непосредственно с последствиями, полученными в результате боевых действий.
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Связь между травмой и службой
Первое условие прохождения медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии (ВВК) заключается в установлении причинно-следственной связи между травмой, ранением или заболеванием и прохождением службы в ВСУ. Военнослужащему необходимо получить диагноз по конкретной проблеме: заболевание, травма, контузия, увечье или ранение. Решение ВВК понадобится для получения финансовых компенсаций.
Пригодность к службе после травмы
Еще одно условие прохождения военно-врачебной комиссии – определение степени годности к военной службе после перенесенного заболевания или травмы. Если заболевание или травма не привели к нарушению функций организма, то нет необходимости в прохождении медицинского осмотра.
Необходимость дальнейшего лечения
Также может быть назначена ВВК для определения необходимости продолжения лечения или для назначения лечебного отпуска. Кроме того, на прохождение военно-врачебной комиссии могут направить при переводе в другое медицинское учреждение.
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