В Латвии прокомментировали вероятность введения войск НАТО в Украину

28 февраля 2024, 15:38
Читати новину українською

Источник:

Tagesschau

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В Латвии высказались относительно подобных заявлений.

Напомним, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск Североатлантического альянса в Украину. В то же время он отметил отсутствие консенсуса по этому поводу.

Смотрите также Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину

Что об этом думают в Латвии

Французский лидер заявил, что отправка западных войск на территории нашего государства возможна, но пока не согласована. Он также отметил, что Россия выступает агрессором не только против Украины, но и против Европы в целом.

На такое заявление уже отреагировали многие страны, в том числе и сама страна-агрессор. Сейчас в Латвии тоже прокомментировали вероятность ввода войск НАТО в Украину.

Представитель латвийского оборонного ведомства в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.

По его словам, Латвия продолжает рассматривать много различных вариантов для усиления поддержки Украины.

В то же время он добавил, что если будет соответствующее решение Альянса, Латвия рассмотрит такую возможность.

Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия,
– подытожил представитель министерства обороны Латвии.

Как отреагировали в других странах на заявление Макрона: основное

  • Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон, комментируя заявление Макрона, отметил, что на Западе нет консенсуса по этому вопросу. И мол, для Швеции это "совсем неактуально на данный момент".
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о том, что Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину. По его словам, если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО.
  • В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и европейские страны не будут посылать свои сухопутные войска в Украину, опровергнув заявление Макрона.
  • Премьер-министр Чехии Петр Фиала дал понять, что Прага не рассматривает такой вариант. Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал позицию Фиалы. Он заявил, что Варшава "не планирует отправлять свои войска на территорию Украины".

Автор: Маргарита Волошина