Выбор сделан, – Виктор Ющенко заверил, что вместе с семьей останется в Украине

На фоне российской агрессии со стороны России, третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к украинцам. Он сказал, что в эти трудные дни он останется в Украине.

Такое решение Ющенко принял вместе со своей семьей. Он также убежден, что Украина победит.

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В своем обращении бывший лидер Украины подчеркнул, что сущностью своей жизни считает Украину.

Я хочу навсегда сохранить нам свободу, навсегда сохранить для нас государство! В эти сложные для Украины дни хочу заверить Вас – я и моя семья остаемся в Украине! Мой выбор сделан,

– подытожил Ющенко.

Он подчеркнул, что Украина должна идти вперед, не может останавливаться, чтобы "наши дети, внуки и правнуки не начинали все сначала".

Согласно свежим результатам соцопроса, почти половина (48%) украинцев будут либо воевать, либо оказывать помощь армии в случае полномасштабного вторжения России. 18% будут только пытаться выжить,

Добавим, что уже не первую неделю многие страны мира призывают своих граждан срочно покинуть Украину, а также переселяют дипломатов из Киева во Львов. Пока об официальной эвакуации речь не идет.

Российские войска теперь официально на Донбассе

21 февраля Путин признал независимость квазиреспублик на Донбассе, а уже на следующий день это ратифицировала и Госдума.

Впоследствии глава Кремля внес в Совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федерации, конечно, единогласно это поддержали.

Вскоре появился официальный указ о том, что Россия вводит войска на территорию оккупированной части Донбасса.

Что Путин получил от оккупации Донбасса: смотрите видео

Полный текст публикации Виктора Ющенко:

Дорогие соотечественники, сутью моей жизни является Украина. Сутью моей жизни есть свобода. Свобода похожа на солнце, замечаешь, когда теряешь, когда ее нет.

Я хочу навсегда сохранить нам свободу, навсегда сохранить для нас государство! В эти сложные для Украины дни, перед лицом нарастающей агрессии Российской Федерации, хочу заверить Вас – я и моя семья остаемся в Украине! Мой выбор сделан.

Мы должны идти вперед, не можем останавливаться, чтобы наши дети, внуки и правнуки не начинали все сначала. Я выбираю свободную, сильную и справедливую Украину. Мы сможем и Украина – победит! Слава Украине!