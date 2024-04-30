Будущее проекта "Европа": какие риски возникают для ЕС

Выборы в Европейский парламент будут проходить 6 – 9 июня. В частности, победу хотят получить политики, которые негативно относятся к помощи Украине и финансируются российскими спецслужбами. Существуют риски не только не только для нашего государства, но и для самой Европы.

Однако по состоянию на сейчас у этих политиков не очень большие шансы одержать победу на выборах в Европарламент. Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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"По состоянию на сейчас не чувствую большого риска, что именно эти праворадикальные силы получат существенную победу на этих выборах. Да, у них есть определенные шансы. Этот евроскептицизм возвращается в Европу. Достаточно сейчас избирателей, которые считают, что не реализуется то, что было заложено в идею Европейского Союза", – считает он.

Европе следует определиться

Иван Ус предположил, что, с другой стороны, ощущение риска, что война России против Украины повлияет также и на Европу, может сыграть консолидирующую роль. Политики могут сказать, что создали Европейский Союз для того, чтобы не было следующих войн.

Есть внешние риски. Чтобы противостоять им, Европа должна быть объединена. Почему сейчас выборы важны? Потому что Европе следует определиться: они понимают, что единство необходимо для противостояния внешним рискам, или они будут считать, что внешние риски не так страшны и не так страшно, если Евросоюз развалится. Эти выборы дадут ответ на этот вопрос,

– сказал он.

Риски для Европы

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что еще 10 лет назад рассматривали вопрос, есть ли будущее у проекта "Европа". Однако тогда не было таких вызовов, которые есть сейчас. Сейчас есть опасения, что европейские страны все дальше отходят от идей, на которых они строили ЕС.

Возьмем даже ситуацию на границе Польши и Украины. Когда ЕС создавался, то имелось в виду, что вопрос таможни делегируется европейским чиновникам. Не может отдельная страна ЕС иметь свою таможенную политику. Есть единая таможенная политика, которую решают чиновники в Брюсселе,

– подчеркнул Иван Ус.

Кремль поддерживает все радикальные партии, ведь очень хочет развала коллективного Запада. Очевидно, Россия не отказалась от идеи захватить Европу. Однако далеко не все страны это понимают. Едва ли не большинство стран не строят сценарий, как сделать, чтобы страна-агрессор прекратила существование в своем нынешнем виде.

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