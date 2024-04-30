Однак станом на зараз у цих політиків не дуже великі шанси здобути перемогу на виборах до Європарламенту. Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Читайте також Російський слід і вибори в Європарламент: посадовець ЄС про блокаду кордону та безмитну торгівлю

"Станом на зараз не відчуваю великого ризику, що саме ці праворадикальні сили здобудуть суттєву перемогу на цих виборах. Так, у них є певні шанси. Цей євроскептицизм повертається до Європи. Достатньо зараз виборців, які вважають, що не реалізується те, що було закладено в ідею Європейського Союзу", – вважає він.

Європі слід визначитись

Іван Ус припустив, що, з іншого боку, відчуття ризику, що війна Росії проти України вплине також і на Європу, може зіграти консолідуючу роль. Політики можуть сказати, що створили Європейський Союз для того, щоб не було наступних війн.

Є зовнішні ризики. Щоб протистояти їм, Європа повинна бути об'єднана. Чому зараз вибори важливі? Бо Європі слід визначитись: вони розуміють, що єдність необхідна для протистояння зовнішнім ризикам, чи вони будуть вважати, що зовнішні ризики не такі страшні і не так страшно, якщо Євросоюз розвалиться. Ці вибори дадуть відповідь на це питання,

– сказав він.

Ризики для Європи

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зауважив, що ще 10 років тому розглядали питання, чи є майбутнє у проєкту "Європа". Однак тоді не було таких викликів, які є зараз. Зараз є побоювання, що європейські країни все далі відходять від ідей, на яких вони будували ЄС.

Візьмемо навіть ситуацію на кордоні Польщі та України. Коли ЄС створювався, то малось на увазі, що питання митниці делегується європейським чиновникам. Не може окрема країна ЄС мати свою митну політику. Є єдина митна політика, яку вирішують чиновники у Брюсселі,

– підкреслив Іван Ус.

Кремль підтримує усі радикальні партії, адже дуже хоче розвалу колективного Заходу. Очевидно, Росія не відмовилась від ідеї захопити Європу. Однак далеко не всі країни це розуміють. Чи не більшість країн не будують сценарій, як зробити, щоб країна-агресорка припинила існування у своєму нинішньому вигляді.

Євросоюз та Україна: останні новини