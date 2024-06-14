Куда же без Кремля: по меньшей мере 3 страны предупредили, что Россия будет вмешиваться в выборы в Молдове

Уже этой осенью совместно с референдумом о вступлении в Европейский союз в Молдове пройдут президентские выборы. И очевидно, что Москва не останется в стороне от таких событий.

Поэтому, вчера, 13 июня, правительства Великобритании, Канады и Соединенных Штатов обнародовали совместное заявление, в котором предупредили о намерениях Кремля. Согласно информации, опубликованной Госдепом США, Россия стремится повлиять на результаты президентских выборов и референдума о европейской интеграции в Молдове.

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Россия будет вмешиваться в выборы в Молдове

Вышеупомянутые страны отметили, что разделяют обеспокоенность молдавского президента Майи Санду относительно "использования Кремлем криминальных группировок для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов Молдовы".

В частности, Москва финансирует распространение дезинформации в Молдове в пользу пророссийских кандидатов в президенты. А в случае их проигрыша Кремль планирует подстрекать протесты и подорвать доверие общественности к способности Кишинева обезопасить себя и поддерживать верховенство права.

Британия, Канада и США отметили, что политическое вмешательство страны-агрессора в Молдове продолжается уже много лет. Например, сотрудники RT уже несколько лет с согласия российского правительства "оказывают прямую поддержку беглому молдаванину Илану Шору".

Мы поделились изложенной выше информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжать расследование, препятствовать и срывать планы Кремля,

– анонсировали правительства Великобритании, Канады и США.

По их словам они готовы и в дальнейшем привлекать к ответственности тех, кто участвует в спонсируемых Кремлем схемах тайного финансирования политической деятельности в Молдове.

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