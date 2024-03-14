Этого точно не произойдет: чего хочет достичь Россия "выборами Путина" в Запорожской области
На временно оккупированной части Запорожской обсласти продолжаются незаконные долгосрочные "выборы" президента России. Захватчики обходят каждую квартиру и дом, чтобы заставить местных жителей отдавать свои голоса.
Под давлением украинцы вынуждены ставить отметки, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
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"К сожалению, враг обходит каждую квартиру, каждый дом, заставляя наших жителей, якобы отдавать свои голоса. Они хотят заставить наших жителей поверить, что вообще там возможны какие-то "выборы" и что-то там вообще происходит", – объяснил чиновник.
Украинцы вынуждены ставить отметки
Иван Федоров подчеркнул, что под давлением украинцы ставят отметки, когда к ним приходят оккупанты или коллаборационисты. Однако это однозначно не соответствует реальным настроениям среди наших граждан, которые оказались в оккупации.
Если враг приходит и заставляет ставить какие-то отметки, то их надо ставить только для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Точно это не означает, что кто-то предал. Это означает то, что враг пытается заставить наших жителей смириться с оккупацией, но этого точно не произойдет,
– отметил он.
"Выборы" на оккупированных территориях: последнее
- Накануне так называемых "выборов" президента России захватчики усилили репрессии против местных жителей на оккупированной части Запорожской области. Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказывал, что оккупанты проводят обходы по квартирам. Если обнаруживают такие мессенджеры, как WhatsApp или Signal, начинают тщательнее обыскивать украинцев, что иногда заканчивается арестом. Также так называемые "выборы" россияне используют, чтобы идентифицировать людей, которые против оккупационного режима и сохраняют проукраинские настроения.
- Также оккупанты решили увеличить агитацию за действующего диктатора Владимира Путина на временно оккупированных территориях Украины. Однако такие "поощрения" вызывают возмущение у местных жителей. В сети обнародовали видео того, как один из местных сжигает подобные "призывы" к избранию главы страны-агрессора. На кадрах видно "поврежденное" лицо Путина.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что во временно оккупированном городе проводится "голосование на улице", которое сопровождают "избирательные отряды" вместе с военными. Ходят по дворам и по квартирам обычно двое оккупантов с урнами, а с ними автоматчик. Кого этот "избирательный отряд" поймает, тот и проголосует. Однако никаких списков избирателей нет.