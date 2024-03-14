"Уничтожают взглядом": в оккупированном Мелитополе сжигают агитационные плакаты о "выборах Путина"
Накануне псевдовыборов президента России оккупанты решили увеличить агитацию за действующего диктатора Владимира Путина на временно оккупированных территориях Украины. Однако очевидно местным такая идея захватчиков не слишком понравилась.
Так называемые “выборы” на временно оккупированных украинских территориях российские захватчики проводят с конца февраля. Известно, что подобные “мероприятия” россиян продлятся до 17 марта, передает 24 Канал.
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Сжигают агитационные плакаты
На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают репрессии против местных жителей для того, чтобы они проголосовали на российских псевдовыборах.
К такому избранию главы государства-террористки, как известно, принуждают даже тех людей, которые не имеют российского гражданства.
Впрочем, подобные "поощрения" от захватчиков вызывают возмущение у местного населения, которые всячески дают понять, что оккупационной власти там не рады, а голосовать на "выборах" президента России добровольно никто не желает.
Так, оккупанты также размещают на стенах зданий агитационные плакаты "за Владимира Путина". Впрочем, и такие действия жители временно оккупированных территорий не воспринимают.
В сети обнародовали видео того, как один из местных сжигает подобные "призывы" к избранию главы страны-агрессора. На кадрах видно "поврежденное" лицо Путина.
Во временно оккупированном Мелитополе сжигают агитационные плакаты: смотрите видео
Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно
- Недавно Владимир Путин издал указ, которым "присоединил" оккупированные территории Украины к стране-агрессору. Глава Кремля "записал" в южный военный округ Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым.
- Ранее сообщалось, что россияне свезли 10 тысяч росгвардейцев на временно оккупированные территории. Но и в том, что российские силовики периодически делают обходы по квартирам и проводят тщательные проверки. Людей посреди улиц начинают все чаще останавливать непонятно зачем.
- По словам журналистки из Херсона, в информационном поле на временно оккупированных украинских территориях выборы и пропаганда заполонили почти все. Там очень мало, по сравнению с довыборным периодом, о так называемых "успехах" России на фронте.
- В то же время россияне не допускают серьезные организации на временно оккупированную территорию, потому что не хотят показывать процесс так называемого "голосования" под прицелом автоматов и какое давление осуществляется на местное население.
- Более того, российские захватчики пытаются скрыть списки людей, которые находятся в так называемых "избирательных комиссиях". Однако их уже постепенно идентифицируют. Все они впоследствии получат "привет" от украинского правосудия.