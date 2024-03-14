"Уничтожают взглядом": в оккупированном Мелитополе сжигают агитационные плакаты о "выборах Путина"

Накануне псевдовыборов президента России оккупанты решили увеличить агитацию за действующего диктатора Владимира Путина на временно оккупированных территориях Украины. Однако очевидно местным такая идея захватчиков не слишком понравилась.

Так называемые “выборы” на временно оккупированных украинских территориях российские захватчики проводят с конца февраля. Известно, что подобные “мероприятия” россиян продлятся до 17 марта, передает 24 Канал.

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Сжигают агитационные плакаты

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают репрессии против местных жителей для того, чтобы они проголосовали на российских псевдовыборах.

К такому избранию главы государства-террористки, как известно, принуждают даже тех людей, которые не имеют российского гражданства.

Впрочем, подобные "поощрения" от захватчиков вызывают возмущение у местного населения, которые всячески дают понять, что оккупационной власти там не рады, а голосовать на "выборах" президента России добровольно никто не желает.

Так, оккупанты также размещают на стенах зданий агитационные плакаты "за Владимира Путина". Впрочем, и такие действия жители временно оккупированных территорий не воспринимают.

В сети обнародовали видео того, как один из местных сжигает подобные "призывы" к избранию главы страны-агрессора. На кадрах видно "поврежденное" лицо Путина.

Во временно оккупированном Мелитополе сжигают агитационные плакаты: смотрите видео

Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно