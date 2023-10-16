Первые результаты выборов в Польше: почему оппозиция пока не одержала окончательную победу?

Первые результаты парламентских выборов в Польше продемонстрировали значительный общественный раскол. Это чревато усилением внутриполитических противоречий, которые будут создавать существенные проблемы для функционирования государственных органов власти в дальнейшем. Об основных выводах и ожиданиях – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Результаты выборов могут перевернуть все с ног на голову

Несмотря на то, что экзитполы говорят о победе "Право и справедливость", эта партия испытывает значительные проблемы с поиском голосов для создания правительства с парламентским большинством.

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Несомненно, в лагере политсилы опасались, но не ожидали подобного сценария в надежде реализовать план "Б". Он заключался в получении 210 – 2015 мест в сейме по результатам голосования и немного лучшего результата "Конфедерации".

Подобный сценарий позволил бы им как-то создать ситуативный союз с "конфедератами" и сформировать полноценное правительство или по меньшей мере реализовать комбинацию с правительством меньшинства, которое уже имело прецеденты в истории польского парламентаризма.

Пусть их коалиция была бы неустойчивой, но позволила бы удержать власть и выиграть время для дальнейших кулуарных переговоров по поводу ее потенциального расширения благодаря другим парламентариям. То есть с использованием классических приёмов "кулуарного политического убеждения".

Однако неожиданно высокий результат оппозиционных сил может перевернуть все с ног на голову и запустить сценарий по которому:

президент Анджей Дуда все равно даст право на начало переговоров о создании правительства партии победителю;

когда "ПиС" не удастся достичь договоренностей, право назначения премьер-министра и кабмина перейдет к сейму, где свое полноценное слово смогут сказать "Гражданская платформа", "Третий путь" и партия левых.

В таком случае оппозиция перехватит у "ПиС" правительство и сейм. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

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Дуда оказался в двусмысленной ситуации

Президент Дуда, являющийся представителем "ПиС", будет иметь право ветировать законопроекты, инициированные сеймом. Таким образом, он может блокировать принятие бюджета на 2024 год, не допустить изменений руководства национального банка, состава конституционного суда и т.д. Фактически в стране может сформироваться двоевластие в худших его проявлениях.

Для обхода вето президента оппозиция потребует 60% голосов в сейме, что будет создавать для нее дополнительные проблемы.

Теоретически такая ситуация будет угрожать не только политическим кризисом, но и увеличивать шансы на досрочные перевыборы, если конфликт выйдет за пределы и Дуда не побоится "парализовать" систему государственного управления.

Пойдет ли на такой радикальный шаг действующий президент? Пока трудно сказать. Не в последнюю очередь потому, что в 2025 году закончится последняя допустимая каденция Дуды, а среди его амбиций и планов политической карьеры специалисты называют получение высокого поста в международных инстанциях – Еврокомиссии или ООН.

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Вряд ли в условном Брюсселе с пониманием отнесутся к ситуации, в которой Дуда будет действовать в интересах "ПиС" и сознательно будет вставлять палки в колеса правительства Дональда Туска. Это негативно может отразиться на его репутации и перечеркнуть международные цели.

Указанную ситуацию понимают в рядах оппозиции, поэтому начали информационное давление на Дуду, чтобы оно не препятствовало формированию нового правительства, а в дальнейшем не становилось стеной на пути функционирования "перезагруженных" правительства и сейма.

Таким образом, парламентские выборы – это только первый этап сложного противостояния. Он пока не дает оппозиции полный набор инструментов для получения власти и изменения Польши.