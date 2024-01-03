В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. В предвыборной кампании Владимир Путин не делает акцент на войне против Украины, потому что не может показать никаких побед оккупантов.

В то же время у Владимира Путина появилось новое направление, на котором он строит свою предвыборную кампанию. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Еще одно направление

Борис Тизенгаузен отметил, что Путин не может вечно повторять одну фразу "все цели будут достигнуты", поэтому мало вспоминает войну России против Украины. Ведь впоследствии диктатору могут задать неудобные вопросы, а побед на фронте захватчики не имеют.

Путин решил строить свою предвыборную кампанию в направлении многонациональности. Мол, в России "дружно" живут разные народы: россияне, якуты, буряты и другие.

Еще одно направление – это многонациональность. То есть, он пытается объединить то, что не объединяется. Он говорит, что "Запад вместе с киевским режимом хотят разделить Россию на 5 частей, но мы единственная семья",

– сказал политтехнолог.

Однако на самом деле в Москве всегда высмеивали другие национальности, живущие в России. Поэтому как только пройдут выборы, народы снова поделят на так называемые сорта.

Президентские выборы в России: главное