Орбан поздравил Путина с "победой на выборах" и ответил, на чьей стороне Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его очередной "победы" на президентских "выборах" в России.

После объявления так называемых официальных "результатов выборов" в России Орбан решил отправить письмо, в котором поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента России. В письме Виктор Орбан объяснил: он рад, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на взаимном уважении.

Читайте также Пророссийское трио в Европе? Чем грозят выборы в Хорватии и что это означает для Украины

Как пояснил содержание поздравительного письма представитель Орбана Берталан Хаваши, политик заверил Путина, что Венгрия готова расширять сотрудничество с Россией в областях, не ограниченных международным правом.

Венгрия на стороне мира; мы убеждены, что продолжение диалога является фундаментальным условием для скорейшего установления мира,

– говорится в письме Орбана.

По словам венгерского премьера, это сотрудничество позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, "очень сложной геополитической ситуации".

Не Орбаном единым: кто еще поздравил Путина