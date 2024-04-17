"Беспринципный человек": на что готов Трамп, чтобы занять президентское кресло
Экс-лидер США Дональд Трамп намерен снова оказаться в Белом доме. Ради этого он постоянно меняет свою позицию по различным вопросам.
Это 24 Каналу отметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. В частности, недавно Трамп заявил, что не против помощи Украине, но исключительно в виде займа.
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Трамп тянет время
Юрий Рашкин отметил, что Дональд Трамп не впервые делает заявления, что он не против помощи Украине. На самом деле он очень часто меняет свою позицию по различным вопросам. Все для того, чтобы снова занять президентское кресло.
Это беспринципный человек, который просто затягивает. Ему нужно затянуть все до того момента, как он окажется в Белом доме. Тогда он выиграл. Если он не оказывается в Белом доме, то он оказывается в тюрьме. Если не по этому делу, то по следующему. У него сейчас столько проблем,
– сказал он.
По мнению депутата от округа Рок в штате Висконсин, заявление о займе для Украины – это обман и затягивание времени. Ведь Трамп тормозит помощь не только для для нашего государства, но и для Израиля. Однако это проигрышная стратегия.
Трамп не против помощи, но есть нюанс: что известно
- В пятницу, 12 апреля, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю. После этой встречи он поехал к Дональду Трампу на виллу Мар-а-Лаго.
- После встречи со спикером Палаты представителей бывший президент США заявил, что не против оказания помощи Украине, но она должна выделяться не как "подарок", а как заем.
- В ответ демократы в обеих палатах Конгресса США заявили, что готовы говорить о помощи Украине. Они отметили, что если заем поможет выйти из тупика, то они готовы ее поддержать. Однако этот вариант они одобряют меньше всего.