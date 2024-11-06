Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Камалу Харрис

В США в полном разгаре выборы президента страны. Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который является республиканцем, отдал свой голос за Камалу Харрис.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VTDigger.

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Республиканец отдал свой голос за демократов

Возле своего избирательного участка Фил Скотт рассказал журналистам, что отдал свой бюллетень за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

Я немного подумал о многих разных вещах... и пришел к выводу, что я должен поставить страну над партией... и проголосовать за Камалу Харрис,

– сказал Скотт.

Губернатор сказал, что "нелегко быть губернатором-республиканцем и голосовать против кандидата от своей партии".

В конце концов Скотт сказал, что его решение было похоже на то, которое он принял в 2020 году, когда отдал голос за Байдена. По словам губернатора, за последние четыре года Трамп "не очень изменился" и "дела стали хуже".

"Я знаю, что Дональд Трамп, с моей точки зрения, не имеет ни возможности, ни желания объединить нашу страну. Имеет ли Камала Харрис такую способность? Я тоже не знаю, но я знаю, что она хочет, и она попытается, и это полбеды, – сказал Фил Скотт.

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