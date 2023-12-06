Я одержу победу, – Байден не сомневается в поражении Трампа на выборах

Осенью 2024 года состоятся очередные выборы президента США. Пока основными претендентами на должность главы Белого дома являются Джозеф Байден и Дональд Трамп. Нынешний американский лидер оценил свои шансы на победу.

Постепенно Соединенные Штаты заходят новый в электоральный президентский цикл. Собственно, в среду, 6 декабря, во время пресс-конференции Байдена стало понятно, что нынешний американский глава государства высоко оценивает свои шансы на победу, – информирует 24 Канал.

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Байден утверждает, что победит Трампа

Действующему главе Белого дома задали вопрос о том, что он думает о своем конкуренте на американских выборах 2024 года: не предполагает ли он, что Трамп может победить.

Я не думаю (что Дональд Трамп выиграет – 24 Канал). Я одержу победу на ним,

– четко ответил Джо Байден.

Больше контекста

Раньше глава Белого дома констатировал: он не выдвигал бы свою кандидатуру на еще один президентский срок, однако якобы вынужден во второй раз это сделать, чтобы у Трампа не осталось шансов во второй раз возглавить страну.

Собственно, Дональд Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год. На прошлых выборах он уступил Байдену несколько процентов, набрав 46,8% (Байден получил поддержку 51,3% избирателей).

С таким результатом политик не согласился – его сторонники 6 декабря 2021 года попытались захватить Капитолий. Это здание, в котором заседает Конгресс Соединенных Штатов Америки. Удачи бунт не имел – правоохранители его укротили.

Добавим, что нынешний президент Джо Байден неоднократно предупреждал о том, что Дональд Трамп якобы представляет угрозу демократии. По его словам, второй термин политика может открыть беспрецедентную и опасную эпоху "американской автократии".

В то же время Украина, очевидно, пытается держать паритет, поэтому ведет диалог с обеими партиями США – Республиканской и Демократической, – представителями которых являются Трамп и Байден соответственно.

Киеву важно сохранить существующий уровень поддержки нашего государства, чтобы оказание помощи ВСУ не зависело от результатов голосования. Об этом, в частности, не так давно говорила госпожа посол Украины в США, комментируя вопрос о выделении нашему государству миллиардов долларов со стороны Вашингтона.

Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на 5 ноября 2024 года – то есть до них осталось чуть менее года. Важно, что избирают главу государства в США на 4 года. В Украине, например, на 5 лет.