Это может ему помочь: Трамп выбрал новую тактику перед выборами в США

Как свидетельствуют социальные опросы, накануне президентских выборов в США Дональд Трамп сейчас имеет большую поддержку, чем действующий лидер Джо Байден. Однако есть определенные нюансы, которые могут изменить ситуацию.

В частности, решение суда по делам против Дональда Трампа. Это 24 Каналу отметил политолог Николай Давыдюк.

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Стратегия Трампа

Николай Давыдюк отметил, что Верховный суд может не допустить Трампа к выборам. Поэтому он сейчас очень много инвестирует в юристов, чтобы решение суда было на его стороне. Сейчас они хотят, чтобы рассмотрение дела перенесли.

Они хотят, чтобы рассмотрение дела перенесли на несколько месяцев после июля до момента выдвижения партии. Потому что если у тебя нет возможности баллотироваться, но тебя уже выдвинули, то тебе все равно. Поэтому сейчас его юристы заняли такую стратегию,

– объяснил он.

В Верховном суде США – 9 судей. Трамп понял, что не сможет договориться с ними, поэтому нужно искать какие-то решения. Это креативное решение может ему помочь.

Система голосования в США

Политолог подчеркнул, что кроме избирателей, голосуют выборщики – специально назначенные лица. На выборах 2017 года у Хиллари Клинтон было больше голосов от избирателей, однако у Трампа – больше от выборщиков в штатах.

Поэтому может быть так, что у Джо Байдена будет больше голосов от выборщиков. Кроме того, пока нельзя делать ставки, кто точно победит на выборах президента.

У Трампа много дел в судах, поэтому ему нужно на все реагировать. Он сейчас пытается из всего выходить. Также его избирателям это не важно. Сейчас он набирает обороты, думаю, так будет и дальше,

– добавил Давыдюк.

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