Почему Путин не участвует в предвыборных дебатах: политтехнолог назвал главную причину

В России в марте должны пройти так называемые президентские выборы. Центризбирком 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом, однако участвовать в предвыборных дебатах он, по словам кремлевского спикера Дмитрия Пескова, не собирается.

В то же время одной из причин отказа Путина от дебатов может быть его страх, что придется отвечать на неудобные вопросы. В частности, о чуть ли не ежедневных атаках украинских дронов по российским НПЗ. Однако по мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, которое он высказал 24 Каналу, глава Кремля не только не хочет обсуждать неприятные для него темы, но и вообще не имеет опыта ведения политических дебатов.

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Существует только в режиме "моноспектакля"

Путин, вероятно, вообще никогда не участвовал в дебатах, по мнению Шейтельмана, поэтому во время них он проиграл бы любому оппоненту. Также он не может выступать на одном уровне со всеми другими кандидатами.

Путин – "божество", он не может с "простыми смертными" участвовать в политических дебатах,

– предположил политтехнолог.

К тому же ему не важны все эти темы, ведь другие кандидаты будут говорить то же самое.

"Путин может существовать только в режиме "моноспектакля", когда никто не вмешивается в его "великие" речи", – отметил Михаил Шейтельман.

Атаки дронов на российские НПЗ не прекращаются

За последнюю неделю в России постоянно оказываются под ударами нефтеперерабатывающие предприятия врага.

Так, ночью 21 января украинские дроны нанесли удары по нефтеперерабатывающему терминалу "Новатек" в Усть-Луге в Ленинградской области. На предприятии произошел пожар и прекратился производственный процесс.

Также 26 января беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе, где также вспыхнул пожар и было приостановлено производство.

К тому же 29 января дроны попали по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть – ЯНОС" в Ярославле. Беспилотник якобы упал возле установки гидрокрекинга.