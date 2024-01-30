Водночас одною причин відмови Путіна від дебатів може бути його страх, що доведеться відповідати на незручні питання. Зокрема про майже не щоденні атаки українських дронів по російських НПЗ. Однак на думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, яку він висловив 24 Каналу, очільник Кремля не тільки не хоче обговорювати неприємні для нього теми, але й загалом не має досвіду ведення політичних дебатів.

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Існує лише в режимі "моновистави"

Путін імовірно взагалі ніколи не брав участь у дебатах, на думку Шейтальмана, тому під час них він програв би будь-якому опоненту. Також він не може виступати на одному рівні з усіма іншими кандидатами.

Путін – "божество", він не може з "простими смертними" брати участь у політичних дебатах,

– припустив політтехнолог.

До того ж йому не важливі всі ці теми, адже інші кандидати будуть говорити те саме.

"Путін може існувати лише в режимі "моновистави", коли ніхто не втручається в його "великі" промови", – зазначив Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу! Так звані вибори президента в Росії пройдуть у березні, а "переможець" у них визначиться за результатами голосування, яке відбудеться 15 – 17 березня. Водночас ЦВК Росії 29 січня зареєстрував Путіна кандидатом – це буде його п'яте балотування на посаду президента. Також за традицією Путін не буде брати участь у передвиборчих дебатах – як і під час попередніх президентських виборів.

Атаки дронів на російські НПЗ не припиняються