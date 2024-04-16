Байден не хочет дебатов с Трампом: чего боится президент США
В США 5 ноября 2024 года состоятся выборы президента. Джо Байден и Дональд Трамп являются вероятными кандидатами на предстоящей гонке. Многие известные американские медиакомпании предлагают кандидатам провести дебаты.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметил 24 Каналу, что дебаты проводят по определенным правилам. Есть люди, которые изучают правила проведения события. По его мнению, у Байдена опасаются, что Трамп будет вести дебаты нечестно.
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Почему медиа призывают к дебатам
Тизенгаузен отметил, что у Трампа будет выгодная позиция по сравнению с Байденом, потому что тот более красноречивый и эмоциональный.
В команде Байдена думают, что Трамп будет применять всякие хитрости и приемы. Он агрессивно будет вести эти дебаты, будет нарушать, перекрикивать, перебивать,
– сказал политтехнолог.
Медиа имеют очень большой запрос на эти дебаты, добавил Борис Тизенгаузен. Есть очень много обычных и неудобных вопросов, которые интересуют американское население.
Выборы президента США: что известно
- Джо Байден и Дональд Трамп получили достаточную поддержку делегатов для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на всеобщих выборах. Байден получил 1 968 делегатов, а Трамп – 1 215 голосов делегатов.
- Никки Хейли официально отказалась от участия в президентской кампании, где ее ранее считали основным соперником Дональда Трампа на пост президента США. Ранее WSJ сообщало о ее намерении выйти из борьбы за президентское кресло, где она была одной из кандидаток от Республиканской партии.
- Политики в Европе выражают возмущение на фоне возможного выхода США из НАТО в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента. Этот сценарий становится все более обсуждаемым среди дипломатов Альянса.