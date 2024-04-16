Байден не хочет дебатов с Трампом: чего боится президент США

В США 5 ноября 2024 года состоятся выборы президента. Джо Байден и Дональд Трамп являются вероятными кандидатами на предстоящей гонке. Многие известные американские медиакомпании предлагают кандидатам провести дебаты.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметил 24 Каналу, что дебаты проводят по определенным правилам. Есть люди, которые изучают правила проведения события. По его мнению, у Байдена опасаются, что Трамп будет вести дебаты нечестно.

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Почему медиа призывают к дебатам

Тизенгаузен отметил, что у Трампа будет выгодная позиция по сравнению с Байденом, потому что тот более красноречивый и эмоциональный.

В команде Байдена думают, что Трамп будет применять всякие хитрости и приемы. Он агрессивно будет вести эти дебаты, будет нарушать, перекрикивать, перебивать,

– сказал политтехнолог.

Медиа имеют очень большой запрос на эти дебаты, добавил Борис Тизенгаузен. Есть очень много обычных и неудобных вопросов, которые интересуют американское население.

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