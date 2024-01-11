Два ключевых момента о выборах в России, которые следует осознать Западу
Источник:Алексей Копытько
Путин рассказал россиянам, что их страна стала пятой экономикой в мире и первой в Европе. Это заявление уже активно распространяют пропагандисты. Процент жиров в масле мощно нарастает, подданные обязаны радоваться. Подобного будет в избытке, потому что нужен благоприятный фон для "переизбрания" вождя России в марте.
Как Путин глумится над международным правом
Нет сомнения, что правление Владимира Путина продлят. Ему нарисуют любую цифру. Однако есть два момента, которые следует учесть.
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В процессе рисования цифры будет организовано "голосование" на оккупированных территориях Украины. Также в СМИ уже распространяют ролики с "голосованием в окопах".
Как только продолжение каденции Путина состоится, агенты влияния Кремля начнут раскачивать историю "Россия провела выборы – пусть проводит Украина". Поэтому уже сейчас нужно расставить акценты для наших впечатлительных друзей.
- То, что будет происходить в России, – это не выборы. Если Украина начнет проводить такие выборы, вас схватит удар.
- Практического смысла в абсолютно незаконном голосовании на оккупированных территориях нет – нужную цифру можно нарисовать и с опорой на российскую территорию. Здесь исключительно политический момент – Путин использует все способы растоптать международное право. У него получается, потому что нет адекватной реакции.
Чем угрожают миру "выборы" в оккупации
Международное сообщество с 2014 года реагирует на все эти "голосования" очень вяло. Если подходить формально, то все результаты федеральных выборов в России с 2014 года нельзя признавать.
Западные партнеры отвечают на это, что такова жизнь. Мол, Путин получает с запасом голосов в России, даже если исключить все голоса с оккупированных территорий, будет достаточно. "Не надо провоцировать россиян".
Сейчас еще добавился аргумент, что надо с кем-то вести переговоры. Поэтому предлагают проглотить все, что россияне будут творить.
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Закончится это вполне предсказуемо. Попустительство голосованию на оккупированных территориях приведет к тому, что вскоре Кремль организует некое "онлайн-голосование" или выборы какой-то "народной власти" на территории страны НАТО/ЕС (идиотов там много). Или на территории, что является объектом претензий друзей Кремля на любом континенте, как обоснование военной агрессии. Будет много нервов.
Это точно произойдет, потому что особенность текущей войны – все превращать в оружие, любой процесс.
Если нет готовности ставить под сомнение легитимность власти в России, все равно нельзя оставлять преступление без внимания. Поскольку Кремль уже обозначил готовность беззакония, самое время протестировать санкции на опережение, а также реально выполнять те, что уже введены.