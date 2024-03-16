5 сценариев от Politico: что ожидает Россию во время очередной каденции Путина

В России до 17 марта проходят трехдневные "выборы" президента. Понятно, что никакого реального волеизъявления там нет, а результаты уже известны заранее.

Нельзя быть уверенным в том, что предвещает повторная "победа" российского диктатора на "выборах". Впрочем, издание Politico спрогнозировало 5 сценариев того, что может произойти во время его "новой каденции", которая продлится как минимум до 2030 года.

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Первый сценарий

Этот сценарий базируется на расцвете демократии в России. Шансы у такого развития событий оценивают между 5% и 10%.

В издании отметили, что антикоммунистические и антиколониальные революции 1989 года в Восточной Европе показали, что тоталитарные режимы могут опираться на сыпучие пески и быстро разрушаться перед лицом демократических движений.

Губительные решения Путина в Украине уже привели к непредсказуемым последствиям, которые в будущем будут только порождать недовольство и больший интерес к потенциальным альтернативам, включая прямую демократию.

Второй сценарий

Существует вероятность в 10-15%, что Россия может распасться. В условиях опустошительной войны, где сотни тысяч оккупантов погибли в бессмысленной борьбе, россияне массово выходят на протест и стремятся изменить Путинский режим.

Нация, которая ранее казалась объединенной под твердой рукой Москвы, вдруг раскалывается по этнонационалистическим признакам. Страна погружается в хаос, анархию, территориальную фрагментацию и насилие, что не оставит ни одного региона и ни одной семьи нетронутой.

Третий сценарий

Вероятность третьего сценария, по мнению издания, возрастает уже до 15-20%, а сам сценарий основывается на идее активизации русских националистов.

Еще год назад идея, что ополченцы-перебежчики во главе с отъявленным националистом могут едва не пойти на Москву, заставив российских чиновников броситься в укрытие, была фантастикой.

А потом, в июне прошлого года, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал именно это. И хотя армия Пригожина так и не дошла до Москвы, это не было связано с отсутствием возможностей; наоборот, путь был широко открыт. Если Пригожин чего-то и достиг, так это того, что заставил Путина выглядеть царем без одежды.

Четвертый сценарий

После переизбрания Путина Politico рассматривает четвертый сценарий развития событий, который они назвали "Технократическая перезагрузка".

Его вероятность составляет примерно 20-25%. В этом сценарии ближайшее окружение кремлевских чиновников встречается с Путиным и выражает ему свою благодарность за службу, желая наилучшего на пенсии.

Это может быть аналогией к ситуации с отставкой Никиты Хрущева в 1964 году. В издании считают, что к 2030 году в России может появиться новый режим.

Пятый сценарий

Наиболее вероятным называют сценарий, где российский диктатор снова займет пост президента. Вероятность такого развития событий оценивается в 40-50%.

Со смертью Навального демократическая оппозиция находится в руинах. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, вряд ли потерпела крах, даже если она стала вялой,

– отметили в издании.

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