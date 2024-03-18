"Законное место для Путина – в Гааге": в ЕС отреагировали на так называемые "выборы" в России
В Европейском Союзе отреагировали на так называемые "выборы президента" в России. Лидеры отметили, что они проходили в запугивании, а свобода слова полностью отсутствует.
Так, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель раскритиковал "президентские выборы" в России, в частности их проведение на временно оккупированных территориях. Об этом Боррель сообщил перед заседанием Совета ЕС, передает 24 Канал.
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Как реагируют в ЕС на "выборы" Путина
По словам Борреля, эти выборы трудно назвать честными и свободными. Он говорит, что выборы проходили в "очень ограниченных условиях". В частности, во время голосования не присутствовали наблюдатели миссии ОБСЕ. Также в выборах не имели права участвовать настоящие оппоненты Путина, а свободы слова в России – нет.
В дополнение, эти выборы были основаны на репрессиях и запугивании, и проводились на оккупированной территории Украины, нарушая украинский суверенитет,
– сказал Боррель.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш говорит, что Россия демонстрирует преданность своему курсу, который она имела в течение последних 20 лет, и ситуация не изменится.
"Война в Украине, которую она ведет уже более двух лет, с Путиным, который остается у власти и очень четко остается у власти, свидетельствует о том, что Россия не изменит своего курса", – сказал латвийский министр.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала выборы в России выборами "без голосования". По ее словам этот процесс продемонстрировал "мерзкое поведение Путина" в отношении собственного народа и нарушил устав ООН.
"Проведение так называемых выборов в части Украины, части Молдовы и части Грузии противоречит международному праву", – отметила Бербок.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна российские выборы называет "акцией". По его словам, в России отсутствует демократический избирательный процесс и легитимные выборы. Цахкна отмечает, что Путин в очередной раз нарушил международное право, проведя "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.
Законное место для Путина – в Гааге, как для военного преступника,
– сказал он.
К слову, как сообщили в ЕС, Совет ЕС опубликует совместное заявление о переизбрании Путина по результатам заседания.
Выборы Путина в России
- В России и на временно оккупированных территориях в течение 15 – 17 марта проходили так называемые "выборы президента". Понятное дело, что все это "действо" – обычная фикция, и результат давно известен, однако пропагандисты устроили по этому поводу настоящее шоу.
- На оккупированных территориях украинцев под принуждением и дулом автомата заставляли отдавать свои "голоса". Поскольку реальная явка на "выборах" была очень низкая, то коллаборационисты вместе с вооруженными оккупантами ходили по домам и собирали "голоса".
- В самой России было немало случаев, когда избиратели портили бюллетени – заливали их краской и оставляли надписи. Впрочем, для российской ЦИК это не помешало и они уже "нарисовали" Путину более 80% поддержки.