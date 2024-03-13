Для него это страшнее смертной казни, – в РДК назвали худший сценарий для Путина

Российский диктатор Владимир Путин готовится к так называемым президентским выборам, которые должны пройти уже в эти выходные. Зато 12 марта бойцы РДК, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" прорвали границы двух российских областей. Идут бои в 5 населенных пунктах Белгородской области.

Это очень невыгодный сценарий для Путина накануне “выборов”, хотя их результаты уже и так давно известны. Российский диктатор приближается к одному из худших для себя сценариев. О нем 24 Каналу рассказал начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна".

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Что самое страшное для Путина

Владимир Путин может закончить многими вариантами, считает боец. Справедливым бы финалом для него была реализация ордера МУС и суд за все его преступления. Но не это является самым страшным для него.

"Я думаю, что самое страшное для Путина, как персоналии, было бы просто лишить его всех преференций и заслуг. Как обычного гражданина или человека отправить жить к обычным людям без ресурсов и ничего другого. Видимо, для него это было бы страшнее, чем заточение в тюрьму или смертная казнь. Если говорить о том, что бы нам хотелось – нам бы хотелось чего-то подобного", – сказал он.

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