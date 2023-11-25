Это очень его поразило: что вызывает у Путина сильный страх насчет выборов
Выборы в России – это обычная формальность. Но все же у Путина есть страх перед голосованием.
Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Путин волнуется перед выборами. Есть одна вещь, из-за которой он переживает.
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Какие проблемы есть у Путина
Как заметила Романова, Путину нужно чувство легитимности. Он чувствует ее потерянной из-за попытки мятежа от владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Тогда вообще никто не вышел ни в поддержку Путина, ни в его защиту.
Это очень его поразило. Ему нужен контакт с народом, который должен его обожать. Это свойственно любому престарелому президенту. Он не сентиментов ищет. Ему нужна энергетика,
– сказала Романова.
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При этом в России интересна ситуация по отношению к власти. Можно упомянуть здесь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Перед отставкой его рейтинг доверия составлял около 75%. Сразу после отставки – около 5%. Это говорит о том, что россияне любят власть, а не людей во власти и их поступки.
Выборы в России: коротко
- В марте 2024 года в России состоятся президентские выборы. Известно, что они совпадают с несколькими важными для оккупантов датами – 10-й годовщиной аннексии украинского Крыма и 25-й годовщиной пребывания Путина в Кремле. Пока он не объявил о своем участии, но это формальность.
- Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже давал свои "прогнозы" на выборы. Он убеждал, что Путин получит более 90% на голосовании в марте 2024 года.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин в своей предвыборной кампании не будет говорить о войне, если у них не будет успехов на поле боя. Там сосредоточатся на традиционных для себя темах.