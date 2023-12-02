Специфика партии "Единая Россия" остается неизменной: с чем Путин будет идти на выборы

В России активно готовятся к президентским выборам, которые должны пройти в 2024 году. Так, в стране-агрессоре объявили общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией.

Запрет ЛГБТ-сообществ может быть частью кампании Владимира Путина по усилению репрессий и продвижению консервативного порядка. Глава центра политических студий "Доктрина" рассказал 24 Каналу, разделяет ли он такое мнение и также предположил, какие успехи ждет паства главы Кремля.

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С чем Путин будет идти на выборы

Последние десятилетия специфика партии "Единая Россия" остается неизменной. Путин будет идти на выборы со следующими нарративами:

сохранение властной вертикали;

сохранение определенной абстрактной стабильности – медленное движение вперед;

адаптация к новым условиям и соответственно стабильное руководство.

Это лозунги несколько такой бюрократической силы. Они традиционно эксплуатируются партией "Единая Россия" и ее выдвиженцами, исключением 2024 год не станет,

– подчеркнул глава центра политических студий "Доктрина".

Предыдущая муниципальная кампания, проходившая в России, четко показала – выходов на новые высоты идеологического позиционирования не было. Поэтому темы, связанные с ЛГБТ, не являются электорально значимыми.

Напомним, Путин, выступая на "Санкт-Петербургском международном культурном форуме", вдруг выступил в защиту ЛГБТ-сообщества.

Согласно практике российских судов, гражданина, выразившегося так же как Путин на форуме в Петербурге, могли бы оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей как частное лицо и до 400 тысяч как должностное.

Кроме этого, выступление Путина прозвучало в тот же день, когда российское министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским.

Паства ждет побед

Западные спецслужбы предположили, что российские оккупанты могут начать более широкое наступление после ожидаемой победы Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года.

Из политической точки зрения никто не откладывал происходящие сейчас наступательные действия. Российские войска продолжают "прощупывать" район вокруг Авдеевки,

– объяснил Божко.

Попытки взять Авдеевку с такими безумными силами и потерями однозначно являются политической целью. Оккупантам приказали достичь результата еще перед выборами, чтобы демонстрировать определенную успеваемость и показать, что "СВО" постепенно двигается.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные под Авдеевкой с 10 октября по 10 ноября уничтожили около 10 тысяч россиян.

Возможность России наступать весной будет зависеть от зимней кампании. Страна-агрессор вряд ли остановит наступательные действия, оккупанты в дальнейшем будут проводить операции, насколько им будет предприниматься.

Никакой тезис о "ситуативной паузе" на фронте существенно ничего Путину из поддержки не прибавит, – и он это понимает. Его паства ожидает хотя бы маленькие обнадеживающие успехи, как они дальше будут нести в соцсети и раздувать большие успехи,

– заметил Ярослав Божко.

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