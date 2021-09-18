На выборы в России свозят украинцев с оккупированных территорий: их насильно паспортизуют

Жителей оккупированного Донбасса заставляют участвовать в выборах в российскую Госдуму. Людям прямо перед голосованием раздают паспорта.

Жителей Донецка свозят на избирательные участки автобусами с надписью "Наш выбор – Россия!". В сети опубликовали соответствующее видео.

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Паспорта дают возле участка

Выборы продлятся с 17 по 19 сентября. "Дождь" пишет, что в первый день голосования в Ростовскую область на автобусе приехали около 200 жителей оккупированной Луганщины, которым выдали российские паспорта сразу перед участком

Одна женщина рассказала, что ее "заставили получить паспорт и отправили голосовать". Она даже отметила, что не знает, за кого должна отдать свой голос.

Людям раздают "подарки"

В сети обнародуют фото так называемых "подарков", которые раздают жителям оккупированных территорий. Это вода, сеникерс, яблоко и флаг России.

"Подарки" от оккупантов / Фото из твиттера

Выборы в российскую Думу и оккупирован Донбасс: что нужно знать