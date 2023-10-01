На выборах в Словакии победила пророссийская партия Smer-SD: чем это грозит Украине
Источник:Статистическое управление Словакии
30 сентября словаки голосовали на досрочных парламентских выборах. Победила партия бывшего премьера Роберта Фицо, который имеет пророссийские взгляды.
Почти все бюллетени уже обработали. По результатам голосования лидирует партия Роберта Фицо.
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На выборах в Словакии побеждает пророссийский политик
По результатам экзитполов TV Markiza и RTVS лидировала проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко. Впрочем, уже вскоре СМИ сообщили, что побеждает политсила пророссийского экс-премьера Роберта Фицо.
По данным Статистического управления Словакии, по состоянию на 08:50 1 октября Smer набрала 22,94 % голосов. "Прогрессивная Словакия" – на втором месте, 17,96%. Третье заняла партия Петера Пеллегрини "Голос" – 14,7%.
Aktuality.sk отмечает, что уже обработано 99,8% протоколов.
Результаты выборов по состоянию на 08:50 / Скриншот 24 Канала
Чем опасна победа Фицо
- Прежде всего, стоит напомнить, что экс-премьер Роберт Фицо покинул пост в 2018-м в результате массовых протестов после убийства журналиста-расследователя. Этот политик имеет пророссийские взгляды.
- Фицо пообещал прекратить поддержку Украины. Он выступает против членства нашего государства в НАТО. Также заявил, что в случае победы продолжит запрет относительно украинского зерна.
- "Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран", – цинично заявил Фицо в интервью в апреле.
- В комментарии 24 Каналу политолог Владимир Фесенко отметил, что многие называют экс-премьера "вторым Виктором Орбаном". Он действительно может возвратиться к власти. Однако, вероятнее всего, в Словакии будет коалиционное правительство.