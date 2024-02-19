ЕС готовит план по помощи Украине, если к власти придет Трамп, – Washington Post

Чиновники Евросоюза пристально следят за ходом предвыборной гонки в США. В ЕС уже готовят запасной план, если Дональд Трамп придет к власти и продолжит свою нынешнюю риторику.

Чиновники опасаются, что второй срок скандального экс-президента может привести к отказу от помощи Украине. Особая тревога у них возникла после того, как Трамп заявил, что будет поощрять Россию "делать все, что им заблагорассудится" с членами НАТО, которые не тратят достаточно на оборону.

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Новый план от ЕС

Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США относительно Европы и Украины,

– отмечает один из европейских чиновников.

По словам собеседника журналистов, они должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Он добавил, что такой сценарий будет включать прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать регион.

Именно поэтому европейские чиновники лично работают над созданием общеконтинентального дополнения к НАТО. Оно должно работать согласованно с Альянсом, однако в случае отмены гарантий могло бы послужить альтернативой.

В то же время другие чиновники убеждены, что необходимо зафиксировать обязательства США перед выборами в ноябре. Высокопоставленные политики США говорят, что они в состоянии принять решение, что помогут сдержать будущую администрацию президента. Некоторые структуры говорят об обязательствах по долгосрочной военной помощи Украине. Например, они будут требовать отчетов – это может вызвать политические неудобства у Трампа, если он решит отказаться от помощи Украине.

Дональд Трамп и НАТО