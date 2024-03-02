Россия будет участвовать в выборах США – не прямо, а опосредованно, – литовский евродепутат

Россия попытается опосредованно повлиять на выборы в США. Кремль понимает, насколько важным для всего мира является этот процесс.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала литовский евродепутат от ЕНП, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене. Она подчеркнула, что независимо от результатов выборов в США, мир будет меняться.

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Важные выборы в США

Комментируя выборы в Европарламент Раса Юкнявичене отметила, что многое в этом процессе зависит от выборов, что пройдут в США. Вероятно, что в будущем процессе можно будет заметить руку Кремля.

Путин и Кремль понимают, что можно через эти политические процессы как-то повлиять на ситуацию и они тоже будут участвовать в этих выборах не прямо, а косвенно. Но в конце концов, мы знаем, как они это делают,

– отметила депутат.

Кроме этого, политика из Литвы акцентировала, что в европейских государствах и стенах Европарламента впервые так серьезно обсуждают то, что надо готовиться ко всему. В США могут выбрать Дональда Трампа, или кого-то другого – однако, по мнению Юкнявичене, Соединенные Штаты понемногу становятся другими.

Как отметила литовский депутат, весь мир понемногу становится другим, особенно учитывая Китай и регион вокруг него. Глобальная ситуация меняется.

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