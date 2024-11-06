В Кремле услышали сигналы от Трампа: как в России реагируют на нового президента США

Диктатор Владимир Путин пока никак не отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США. Но проснулись его "прихвостни", которые пока осторожны в словах.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, заметив, что в России пока осторожно реагируют на Трампа. Там попытаются извлечь выгоды из его президентства. Не факт, что им это удастся сделать. Потому что многое будет зависеть от самого Трампа.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Мусиенко, в Кремле явно услышали сигналы от Трампа, что "Россия победила Наполеона, Гитлера" и так далее. Они попытаются укрепить такие убеждения Трампа. Это выльется в дальнейшие ракетные и дроновые атаки по Украине; наступательные действия с огромными потерями и т.п.

Они начали создавать для Трампа соответствующую пропагандистскую картинку. Там хотят убедить Трампа, что Россия очень сильная, поэтому нужно учитывать интересы и говорить с Путиным,

– считает Мусиенко.

Далее все будет зависеть от того, какую позицию займет администрация Трампа. Если он начнет склонять Украину к переговорам, то Путин попытается и в дальнейшем давить, чтобы выбить как можно больше бонусов.

Впрочем, если наше государство получит достаточно оружия, то это способно повлиять на Россию. Она будет вынуждена корректировать свою позицию. Нужно дождаться до того, какими будут решения Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Ему импонирует подход Трампа относительно "мира через силу". Такой принцип мог бы приблизить справедливый мир в Украине.