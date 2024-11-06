Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що в Росії поки обережно реагують на Трампа. Там спробують отримати вигоди з його президентства. Не факт, що їм це вдасться зробити. Бо багато чого залежатиме від самого Трампа.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Мусієнко, у Кремлі явно почули сигнали від Трампа, що "Росія перемогла Наполеона, Гітлера" і так далі. Вони спробують укріпити такі переконання Трампа. Це виллється в подальші ракетні та дронові атаки по Україні; наступальні дії з величезними втратами тощо.

Вони почали створювати для Трампа відповідну пропагандистську картинку. Там хочуть переконати Трампа, що Росія дуже сильна, тому потрібно враховувати інтереси та говорити з Путіним,

– вважає Мусієнко.

Далі все залежатиме від того, яку позицію займе адміністрація Трампа. Якщо він почне схиляти Україну до перемовин, то Путін спробує і надалі тиснути, щоб вибити якнайбільше бонусів.

Утім, якщо наша держава отримає достатньо зброї, то це здатне вплинути на Росію. Вона буде змушена коригувати свою позицію. Потрібно дочекатися до того, якими будуть рішення Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. Йому імпонує підхід Трампа щодо "миру через силу". Такий принцип міг би наблизити справедливий мир в Україні.